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معتز الجمالعلي سمير
ترجمه

تغييرات كبيرة منتظرة .. الاحتجاجات السياسية توجه ضربة جديدة للدوري الفرنسي

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تعديلات كبيرة في جدل مباريات البطولة

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ألقت الاحتجاجات المتصاعدة على مستوى فرنسا بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة بظلالها على جدول مباريات الدوري المحلي لكرة القدم في الدرجة الأولى، إذ أجبرت السلطات على تأجيل عدة مباريات مهمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد تدخل الشرطة في وقت سابق الذي أدى إلى تأخير المواجهة بين القطبين باريس سان جيرمان وليون، لا تزال الاضطرابات المدنية الحادة تستنزف الموارد الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

الاحتجاجات تربك جدول مباريات الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) عن تغييرات كبيرة في جدول مباريات نهاية الأسبوع بناءً على طلب السلطات العامة.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن الاضطرابات الواسعة في أنحاء فرنسا بسبب تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع المدرسية قد شكّلت عبئاً ثقيلاً على قوات الأمن.


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ونتيجةً لذلك، نُقلت مباراة ليون أمام أنجيه على أرضه إلى بعد ظهر الأحد بدلاً من موعدها الأصلي مساء السبت. كما تم تأجيل المباريات التي كان من المقرر أن يستضيفها نيس ولوريان يوم السبت إلى الجمعة والإثنين على التوالي، في ظل تعرض مباني البلديات والمنشآت العامة لهجمات غير مسبوقة خلال أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد منذ سنوات.

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ليون

ليون

الدوري الفرنسي

01 نوفمبر 2026

أنجييه

أنجييه

الشرطة تؤجل مواجهة باريس سان جيرمان وليون

وتأتي هذه الاضطرابات الأخيرة بعد تدخّل مماثل خلال الجولة الثامنة، حين تم نقل مواجهة باريس سان جيرمان الكبرى أمام ليون من يوم الأحد في الساعة 8:45 مساءً إلى مساء الإثنين.

وكما ذكرت صحيفة ليكيب، طالبت الشرطة الفرنسية بالتأجيل وسط مخاوف من أن تؤجج الجماهير الرياضية مزيداً من أعمال العنف، وذلك عقب نهاية أسبوع شهدت 2400 اعتقال وتظاهرات جديدة نظمتها حركة السترات الصفراء.


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ورغم تزامنها مع حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين، أُقيمت المباراة في موعدها الجديد، وحقق باريس سان جيرمان فوزاً بنتيجة 2-0 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما يحتل ليون المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

فوضى واسعة في مباريات الأندية الفرنسية

أربكت التوترات الاجتماعية روزنامة كرة القدم الفرنسية بشكل كامل. فإلى جانب الدرجة الأولى، نُقلت مباراة تولوز أمام تروا من السبت إلى الأحد. كما تم تأجيل مباراة مونبلييه في دوري الدرجة الثانية أمام ريد ستار إلى الإثنين.


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وكان الضغط الهائل على قوات الأمن واضحاً بالفعل الأسبوع الماضي، حين تم نشر نحو 5000 عنصر، بينهم وحدات خاصة مزوّدة بمدافع المياه، لتأمين مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وتعمل الرابطة والأندية الآن بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين للتعامل مع هذه التحديات اللوجستية والأمنية الكبيرة بأمان.

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ماذا ينتظر كرة القدم الفرنسية؟

ستواصل السلطات متابعة التظاهرات على مستوى البلاد عن كثب قبل الموافقة على إقامة أي مباريات مقبلة. وبينما يستعد ليون لمواجهته المؤجلة أمام أنجيه بعد ظهر الأحد، يخوض مسؤولو كرة القدم الفرنسية سباقاً مع الزمن لتفادي مزيد من تكدّس المباريات في الأسابيع المقبلة.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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