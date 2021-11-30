إحباط في مانشستر يونايتد.. ظهور رانجنيك الأول يتأجل

يخشى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مدربه الجديد، الألماني رالف رانجنيك، لن يكون مستعدًا لإدارة المباراة المرتقبة يوم الخميس أمام آرسنال، في الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد أعلن تعيين رانجنيك يوم الإثنين حتى نهاية الموسم، لكن كانت هناك مخاوف من أنه سيتم منعه من بدء العمل بسبب البيروقراطية الخاصة بتصريح العمل، وقيود السفر الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.

لماذا سيتأجل ظهور رانجنيك مع مانشستر يونايتد؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أنه تم إخبار الموظفين في مانشستر يونايتد أنه من غير المرجح أن يتمكن رانجنيك من الانضمام إلى الفريق حتى نهاية الأسبوع، بينما ينتظر الألماني الموافقة على تصريح العمل.

وتفاقمت الأزمة أكثر في الساعات الماضية بسبب تطبيق القواعد الجديدة لفيروس كورونا الأكثر صرامة للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ما هو الموعد المنتظر لظهور رانجنيك مع يونايتد؟

لا يزال مانشستر يونايتد يأمل أن يتولى رانجنيك المسؤولية في الوقت المناسبة لزيارة كريستال بالاس يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تصريحات أدلى بها متحدث باسم مانشستر يونايتد: "نحن نعمل بهدوء وحذر لتأمين تأشيرة رانجنيك بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات ذات الصلة، هذه عملية يجب اتباعها، ونحن نقوم بذلك بأسرع ما يمكن".

ومع ذلك، فإن الوضع لا يبدو مثاليًا بالنسبة إلى رانجنيك الذي لا يملك سوى نصف موسم في محاولة لإحداث تغيير في "أولد ترافورد".

وسيظل المدرب المؤقت مايكل كاريك في منصبه حتى موعد وصول رانجنيك بعد الإشراف على فوز مانشستر يونايتد على فياريال في دوري أبطال أوروبا، ثم التعادل مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي.

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