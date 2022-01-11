إحالة أسطورة مانشستر يونايتد إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة!

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب محاكمة راين جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة وشقيقتها.

جيجز صاحب الـ 48 عامًا، متهم بالعنف الأسري ضد صديقته السابقة كيت جريفيل ذات الـ 36 عامًا، في الفترة من أغسطس 2017 ونوفمبر 2020.

كما اتهم جيجز أيضًا بالاعتداء على شقيقة كيت الصغرى، في منزله بقاطعة ورسلي في مدينة مانشستر، في مطلع نوفمبر من عام 2021، بالإضافة إلى اتهامه بالاعتداء الجسدي على كيت جريفيل.

ومن جانبه كان جيجز، قد نفى تلك الاتهامات، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق، ويُخلى سبيله في نوفمبر 2020 بكفالة مالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اليوم الثلاثاء أقيمت جلسة جديدة في قضية اتهام جيجز، بالاعتداء على صديقته السابقة وشقيقتها، ولكن لم يحضر الأسطورة الويلزية المحاكمة.

واستمرت جلسة اليوم 35 دقيقة، تم خلالها النقاش حول بعض الأمور الإدارية والأدلة التي لا يمكن الكشف عنها من المحكمة، وقررت القاضية تأجيل القضية، وحددت يوم 18 يناير الحالي جلسة استماع أخيرة، قبل البدء في المحاكمة يوم 24 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن ريان جيجز، والذي يشغل منصب المدير الفني لمنتخب ويلز، ابتعد عن منصبه وحصل على إجازة بسبب تلك القضية، ولم يقود الفريق فنيًا في بطولة يورو 2020 الأخيرة.