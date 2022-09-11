مدرب مايوركا غاضب من موعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

انتقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لنادي ريال مايوركا موعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تمكن من التفوق على ريال مايوركا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت ظهر الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من نجاح ريال مايوركا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، إلا أن ريال مدريد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد عمل مذهل من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعبو ريال مدريد ثلاثة أهداف، حملت توقيع فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وأنطونيو روديجر.

أجيري كان متفهمًا للخسارة من ريال مدريد، ويرى أنها كانت النتيجة المنطقية في نهاية المطاف، لكنه انتقد إقامة المباراة في الظهيرة.

وقال أجيري في تصريحات ما بعد المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنهم متفوقون علينا، وعاجلًا أم آجلًا كانوا سيفوزون، كنا نعلم أننا سنحصل على فرص، لكنهم في النهاية يلعبون كرة قدم جيدة، وأنشيلوتي مدرب رائع، هذه الهزيمة منطقية".

وأضاف عن هدف فالفيردي: "كان الذهاب إلى غرفة الملابس ونحن في المقدمة نوعًا من السراب، الهدف لم يؤثر علينا نفسيًا، كنا متحمسين، كانت النتيجة 2-1، ثم فجأة جاء هدفان في النهاية كان يمكن تجنبهما".

وانتقد المدرب المكسيكي موعد المباراة، وقال: "لا يمكن اللعب في هذا التوقيت، إنها جريمة، لقد كنا جميعًا منهكين، من الصعب اللعب في مثل هذا الوقت".