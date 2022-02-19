أجويرو يعلنها: سأشارك في كأس العالم

كشف سيرخيو أجويرو نجم الأرجنتين المعتزل حديثًا عن إمكانية تواجده مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء مطولًا للاعب برشلونة السابق مع "راديو 10" الأرجنتيني تحدث فيه عن عدة أمور لعل أبرزها خططه في الفترة القادمة.

وكان أجويرو اعتزل لعب كرة القدم مؤخرًا بسبب مشكلة في قلبه تم اكتشافها بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء اللعب مع برشلونة في الدوري الإسباني.

ماذا قال أجويرو؟

وقال الأرجنتيني:"سأذهب إلى كأس العالم، لدي اجتماع هذا الأسبوع، أريد الذهاب إلى البطولة. قد انضم للجهاز الفني".

وأضاف: "تحدثت مع ليونيل سكالوني (المدير الفني) وتشيكي تابيا (رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم). وسنرى".

وتابع: "لو ذهبت إلى كأس العالم سأكون مع اللاعبين في التدريبات، سأذهب حتمًا، لو لم يكن مع المنتخب، سأكون مسانًدا ومحفزًا للاعبين".

وواصل "لست في الفريق الآن، لكن حين فزنا بكوبا أمريكا كان المنتخب يتمتع بثقة عالية جدًا، اعتقد أن سكالوني وجد المجموعة المناسبة".

وأتم "سكالوني لديه خبرة العمل كمساعد في كأس العالم، واللعب أيضًا، هذا سيؤثر إيجابًا على الفريق".

كيف كانت مسيرة أجويرو مع الأرجنتين؟

شارك أجويرو بقميص منتخب الأرجنتين في 101 مباراة، سجل 41 هدفًا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

وبالنسبة لكأس العالم، شارك المهاجم السابق في آخر 3 نسخ من كأس العالم، أبرز نتيجة كانت الوصافة في 2014 أمام ألمانيا.

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