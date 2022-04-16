أجويرو لنجم يونايتد الشاب: لم تلعب مع ميسي بعد لتقول "رونالدو الأعظم"

رد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب برشلونة ومانشستر سيتي المعتزل على مواطنه الشاب أليخاندرو جارناتشو الذي أكد أن كريستيانو رونالدو هو الأعظم في التاريخ.

جاء هذا عقب أن سجل رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة فريقه الأخيرة مساء السبت أمام نوريتش سيتي في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

رونالدو أهدى كرة الهاتريك للنجم الشاب عقب أن انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية التي سجلها مقابل هدفين لنوريتش سيتي.

اللاعب الشاب خرج عبر حسابه في موقع "إنستجرام" ليشكر كريستيانو رونالدو على طريقته، ونشر صورة له معه، وعلق عليها: "الأعظم في التاريخ".

الرد جاء من أجويرو الذي لم يعجبه تعليق النجم الأرجنتيني الشاب، وكتب له: "هذا لأنك لم تلعب مع ليونيل ميسي بعد".

وشهدت السنوات الماضية صراعًا بين الثنائي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد على الأفضلية.

جدير بالذكر أن جارناتشو بالرغم من حمله للجنسية الأرجنتينية إلا أنه ولد في العاصمة الإسبانية مدريد ولم يمثل في المنتخبات إلا فئات الشباب مع لاروخا حتى الآن.