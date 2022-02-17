أجويرو عن الهجوم الفرنسي على ميسي: مجرد حمقى!

شن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وصديق ليونيل ميسي، هجومًا لاذعًا على منتقدي مواطنه بعد الانتقادات التي وجهت إليه بعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم ميسي الأداء المنتظر منه خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، كما أهدر ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني.

أجويرو، الذي اعتزل مؤخرًا بسبب مشاكل في القلب، انتقد المعاملة التي تلقاها ميسي بعد تلك المباراة، حيث لا يتفهم لاعب برشلونة السابق الانتقادات التي توجه إلى اللاعب الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات.

ماذا قال أجويرو؟

أجويرو أعرب عن غضبه عبر قناته على موقع "تويتش"، كما قرر مقاطعة وسائل الإعلام الفرنسية.

وقال أجويرو: "ميسي لعب بشكل جيد، وكسر الخطوط، ليس لأنه صديق، لكنه لأنه لعب بقوة، لقد كان جيدًا جدًا ونشيطًا".

وأضاف: "في فرنسا، الصحف والمجلات ذبحته، إنهم مجرد حمقى".

وتابع: "كنت سأجري مقابلة مع مجلة فرنسية، لكن قلت لا، لأنني أدعم ميسي، الآن أنا غاضب".

ما هي الانتقادات التي وجهت إلى ميسي؟

صحيفة "ليكيب" من بين عدد من الصحف الفرنسية، شنت هجومًا شديدًا على ميسي بعد مواجهة ريال مدريد.

الصحيفة الفرنسية العريقة منحت ميسي تقييم 3 من 10 على ما قدمه أمام ريال مدريد، وهي أسوأ درجة تقييم لأي من لاعبي باريس سان جيرمان.

وجاء في التعليق على أداء ميسي: "هناك شيء محزن في رؤيته بهذا الحال".

وأشارت إلى أن ميسي كان يعاني بدنيًا خاصة في المواجهات الفردية، وأضافت: "تسديداته ارتطمت في المدافعين قبل أن يضيع ركلة جزاء، هذه النسخة من ميسي مقلقة للغاية".

ماذا قدم ميسي أمام ريال مدريد؟

أداء ميسي أمام ريال مدريد كان مصدرًا كبيرًا للخلاف منذ مساء الثلاثاء، خاصة وأنه لعب في مركز المهاجم.

وحمل ميسي على عاتقه مهمة استلام الكرة من المنتصف، لكنه فقد الاستحواذ 23 مرة خلال المباراة، فيما وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 82%.

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه ميسي في المباراة، إلا أن إهداره لركلة الجزاء، التي تصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بنجاح، كان سببًا في انتقاد لاذع إلى الأرجنتيني.

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