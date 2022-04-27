أجواء مختلفة واستعداد للتضحية .. مفاوضات برشلونة وديمبيلي تتجدد

يبدو أن الفصل الأخير في علاقة نادي برشلونة الإسباني مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي لم يُكتب بعد، حيث يستعد الطرفان للجلوس على طاولة المفاوضات مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في الثلاثين من يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على التجديد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الأجواء بين برشلونة وموسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي قد تحسنت، وأن الانسجام أفضل بكثير مما كان عليه الوضع قبل شهور، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده الطرفان يوم الأربعاء.

ما الجديد في مفاوضات برشلونة مع ديمبيلي؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن وكيل أعمال ديمبيلي وصل إلى برشلونة الأربعاء بمبادرة شخصية من أجل استئناف المفاوضات مع النادي الكتالوني.

ومن النادي، هناك تأكيد على أن بيئة التفاوض مختلفة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به للتوصل إلى اتفاق نهائي.

برشلونة جلس مع سيسوكو وقدم عرضًا اقتصاديًا مشابهًا جدًا للعرض الأخير، والذي تم رفضه بالفعل سابقًا.

وحتى الآن لا يوجد موعد محدد، لكن برشلونة ووكيل ديمبيلي اتفقا على الجلوس مرة أخرى قريبًا على طاولة المفاوضات.

وقدم برشلونة من جانبه وعدًا بتقديم عرض اقتصادي أكثر جاذبية، خاصة مع العروض المقدمة إلى اللاعب من عدة أندية.

ما هو موقف ديمبيلي؟

وحسب "سبورت" أيضًا، فإن ديمبيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة واللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن الفرنسي الدولي على استعداد لقبول عرض أقل من المعروض عليه من الأندية الأخرى من أجل الاستمرار في برشلونة.

وجاء وصول الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة ليساعد على رغبة ديمبيلي في الاستمرار، وخفض مطالبه الاقتصادية إلى حد كبير.

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