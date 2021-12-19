أجواء متوترة في أتلتيكو.. سواريز يسب سيميوني بعد استبداله أمام إشبيلية

عاد الأوروجوياني لويس سواريز إلى التشكيل الأساسي لنادي أتلتيكو مدريد، وذلك خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية في قمة الجولة 18 من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد خسر أمام إشبيلية بنتيجة 2-1، ليصبح موقفه معقدًا في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بعد أن تراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

سواريز، لعب 58 دقيقة فقط من المباراة، وذلك حين قرر دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" إخراجه وإقحام ماتيوس كونيا، وهو القرار الذي لم يعجب الأوروجوياني المخضرم.

ماذا فعل سواريز؟

وظهر سواريز أثناء التبديل وهو يمشي على الخط، وبدا غاضبًا للغاية من قرار سيميوني بإخراجه.

وأظهرت كاميرات قناة "moviestar" الإسبانية صور خروج سواريز من المباراة، والذي كان يسب أثناء النظر إلى مقاعد البدلاء.

وعندما وصل سواريز إلى كرسيه لم يلق التحية على أحد، حيث كان لا يزال غاضبًا.

وعلى ما يبدو فإن سواريز وجه لفظًا نابيًا إلى سيميوني، مع اتهامه بأنه دائمًا يفعل الأمر نفسه في كل المباريات.

ماذا قدم سواريز في الموسم الحالي؟

لا يمر لويس سواريز بأفضل لحظاته الكروية خلال الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد.

وسجل سواريز هدفًا واحدًا فقط في آخر 10 مباريات، لكنه في المجمل سجل ثمانية أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 23 مباراة في كافة البطولات.

وجاء تراجع مستوى سواريز، إلى جانب تألق عدد من اللاعبين في هجوم أتلتيكو مدريد، ليبعد الأوروجوياني المخضرم بعض الشيء عن خيارات دييجو سيميوني.

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