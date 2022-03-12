اجلبوا الكأس من أجله.. تردي حالة بيليه الصحية

الملك البرازيلي يثير قلق مشجعي الكرة حول العالم

أخبار سيئة لكل عشاق كرة القدم، الأسطورة البرازيلي بيليه البالغ من العمر 79 عامًا لم يعد يستجيب للعلاج الكيماوي الذي بدأ الخضوع له في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني في الأمعاء.

في بداية 2022، تم تشخيص انتقال الورم السرطاني بشكل واضح إلى الأمعاء والرئتين والكبد.

وأفادت يومية "فولا" البرازيلية أن بيليه في الوقت الراهن يخضع للعناية التخفيفية وهي حالة يتم الوصول إليها مع المرضى الميئوس من شفائهم، وتلك أنباء بالغة السوء لعشاق كرة القدم.

في "حول" نكشف لكم الحالة الصحية الكاملة للملك بيليه، والتي تتمثل أهم نقاطها في أنه يواجه معركتين صحيتين: السرطان والتهاب الجهاز التنفسي.

هناك استجابة جيدة بالمناسبة حيال عدوى التهاب الجهاز التنفسي، وفي سياق متصل فإن العلاج الكيميائي لم يعد فعالًا ضد السرطان، رغم أن آخر نشرتين طبيتين رسميتين لم تذكر شيئًا عن هذا النقص في نتائج العلاج الكيميائي.

ستكون الحالة الصحية لبيليه دافعًا للبرازيليين كي يحصدوا لقب كأس العالم الغائب عن خزائنهم منذ عام 2002.

بيليه هو أهم أساطير كرة القدم البرازيلية عبر التاريخ، وكان النجم الأول في فوز السيليساو بكأس العالم 3 مرات في نسخ 1958 و1962 و1970.