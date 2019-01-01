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كأس الملك الاسباني

اجتماع بين ميسي وبيكيه وسواريز عقب خسارة كأس الملك

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Getty composite
تعرف على رد فعل اللاعبين على خسارة برشلونة لكأس الملك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اجتمع ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع لويس سواريز وجيرارد بيكيه أثناء الرحلة من ملعب "بينتو فيامارين" إلى مطار إشبيلية حول خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

برشلونة فشل في تحقيق الثنائية المحلية التاسعة في تاريخه بعد الهزيمة بهدفين لهدف ضد فالنسيا في المباراة النهائية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ميسي وسواريز وبيكيه اجتمعوا بحضور بيبي كوستا، صديق ليو، للحديث عن أسباب تراجع الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنّ الرباعي جلس يتناقش لمدة 20 دقيقة كاملة وظهرت عليهم إمارات الغضب والاستياء حتى أنّهم استمروا نحو 10 دقائق أخرى في الحافلة بعد خروج جميع اللاعبين.

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وبحسب الصحيفة، فإن مسألة إقالة إيرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة لم يتم التطرق لها في غرفة الملابس، إلا أنّ الاجتماع بين قادة الفريق في الحافلة قد يشير إلى إمكانية تحول الرأي نحو رحيل الباسكي.

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