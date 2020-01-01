اجتماع مصيري بين منصور بن مشعل وميلويفيتش بالنادي الأهلي

منصور بن مشعل يناقش مع ميلويفيتش مصير ومستقبل الأهلي.

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، على عقد جلسة مع الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، وذلك من أجل تجهيز الفريق للموسم المقبل.

الأهلي تعاقد مع ميلويفيتش مؤخرًا، لقيادة الفريق تدريبًا خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن منصور بن مشعل اجتمع مع ميلويفيتش، بحضور محمد الحارثي المدير التنفيذي للفريق، ياسر محروس نائب الرئيس.

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ويسعى مسؤولي النادي الأهلي، مع المدرب ميلويفيتش، لتجهيز الفريق استعدادًا للموسم المقبل، للمنافسة على كافة البطولات، وتحقيق الإنجازات.

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الاجتماع شهد بصورة مبدئية، الموافقة على توفير وتأمين احتياجات المدرب، من عناصر جديدة للفريق، على مستوى اللاعبين المحترفين الأجانب، وأيضًا المحليين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ50 نقطة، والنصر الوصيف بـ42 نقطة.