ماذا سيكون رد فعل جماهير برشلونة بعد أن فرط الرجل نفسه في ليونيل ميسي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تم طرح إمكانية ضمه إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد تحدث مع وكيل أعمال اللاعب بالفعل في ذلك الشأن.

وكان لابورتا يجتمع مع جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو في أحد مطاعم برشلونة مساء الإثنين، لكن بحسب ما ذكرت تقارير سابقة فذلك الاجتماع كان مخططًا له منذ فترة قبل طرح فكرة رحيل كريستيانو عن مانشستر يونايتد.

يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه رونالدو من مانشستر يونايتد الرحيل عن الشياطين الحمر بطلب تقدم به للإدارة قبل ساعات.

وغاب رونالدو عن أول أيام تدريبات مانشستر يونايتد واستعداد الفريق للموسم الجديد، لكن الرد الرسمي من النادي كان أن الغياب جاء لسبب عائلي.

ويبحث برشلونة عن مهاجم في سوق الانتقالات، ويملك اتفاقًا كاملًا مع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني لكن الفريق البافاري لا يوافق على رحيله.

جدير بالذكر أن مينديش هو وكيل عدد كبير من اللاعبين في أوروبا من ضمنهم برناردو سيلفا الذي ارتبط ببرشلونة أيضًا، وهو أيضًا وكيل فرانشيسكو ترينكاو ونيكو جونزاليس.