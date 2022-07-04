اجتماع لابورتا ومينديش .. رئيس برشلونة يستفسر عن إمكانية شراء رونالدو
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تم طرح إمكانية ضمه إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قد تحدث مع وكيل أعمال اللاعب بالفعل في ذلك الشأن.
وكان لابورتا يجتمع مع جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو في أحد مطاعم برشلونة مساء الإثنين، لكن بحسب ما ذكرت تقارير سابقة فذلك الاجتماع كان مخططًا له منذ فترة قبل طرح فكرة رحيل كريستيانو عن مانشستر يونايتد.
اختيارات المحررين
- بديل بنزيما وأين الظهير الأيمن؟ معاناة أنشيلوتي من انتهاء سوق ريال مدريد!
- نيوكاسل وصندوق الاستثمار .. مؤشرات فشل أم بناء من نوع مختلف؟
- جُملة مُعلق لا تُنسى (1) |"نور ما يلف ويدور، حطها براسه ويا ويلك لو حطك الإتي براسه"
- جول إنسايدر | إنفانتينو زبونه .. أبو تريكة "ساحر" يقتحم مجال الملابس بشراكة قطرية
يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه رونالدو من مانشستر يونايتد الرحيل عن الشياطين الحمر بطلب تقدم به للإدارة قبل ساعات.
وغاب رونالدو عن أول أيام تدريبات مانشستر يونايتد واستعداد الفريق للموسم الجديد، لكن الرد الرسمي من النادي كان أن الغياب جاء لسبب عائلي.
ويبحث برشلونة عن مهاجم في سوق الانتقالات، ويملك اتفاقًا كاملًا مع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني لكن الفريق البافاري لا يوافق على رحيله.
جدير بالذكر أن مينديش هو وكيل عدد كبير من اللاعبين في أوروبا من ضمنهم برناردو سيلفا الذي ارتبط ببرشلونة أيضًا، وهو أيضًا وكيل فرانشيسكو ترينكاو ونيكو جونزاليس.