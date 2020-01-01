اجتماع في الاتحاد الإسباني لحسم الفرق المتأهلة للعب في أوروبا

من يلعب من إسبانيا في أوروبا الموسم المقبل؟

تجتمع اللجان المركزية للاتحاد الإسباني غدًا، الخميس، لمناقشة الوضع الحالي لليجا وموقف الفرق من المشاركة الأوروبية حال تم إلغاء الموسم الجاري.

الاتحاد الإسباني أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود أي خطة لإنهاء الموسم ويهدف فقط لاستئناف المسابقة بعد انقشاع أزمة كورونا.

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وقالت صحيفة "سبورت" إنّ الاتحاد الإسباني سوف يجتمع الخميس لأجل وضع خطة لتحديد الفرق المشاركة في أوروبا الموسم المقبل حال لم يتم استكمال الدوري وكذلك كأس ملك إسبانيا.

وبينما يحجز برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية المراكز الأربعة الأولى بينما يحتل إشبيلية وأتلتيكو مدريد وخيتافي المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، وبالتالي قد يقرر الاتحاد اعتماد هذه المراكز للموسم المقبل.

الخيار الآخر المتاح هو اعتماد ترتيب الفرق بعد انتهاء الدور الأول فقط وهو ما قد يفيد أتلتيكو مدريد ويجعله يشارك في البطولة الأوروبية.

بجانب هذه الأزمة، تناقش اللجان موقف نهائي كأس الملك بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، فرغم أنّ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، يرغب في خوض اللقاء بحضور جماهيري، لكنّه قد يضطر للتخلي عن هذا الأمر.

وسوف تؤثر نتيجة اللقاء النهائي في الكأس على مصير الفرق المشاركة في أوروبا، فريال سوسيداد لديه حظوظ لحوض التشامبيونزليج الموسم المقبل، وبالتالي قد يتم منح بلباو فرصة اللعب في اليوربا ليج.

جدير بالذكر أنّ ريال سوسيداد قرر العودة للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، لكنّه تلقى تحذيرات أمنية.