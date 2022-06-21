اجتماع في إسبانيا يحسم مصير العلاقة بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي

حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن ميونخ عقد اجتماعًا مع ليفاندوفسكي في محاولة لإقناعه بالاستمرار في النادي البافاري.

توجد حالة من التصميم لدى نادي بايرن ميونخ الألماني في الاحتفاظ بخدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، على الأقل حتى نهاية عقده في يونيو 2023.

أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، أكد مؤخرًا أن تخطيط النادي البافاري للموسم المقبل يؤكد استمرار ليفاندوفسكي في "أليانز أرينا".

لكن ذلك يتعارض بشكل واضح مع رغبة قائد منتخب بولندا، الذي يصر بشكل واضح على الرحيل عن بايرن ميونخ، ويرى أن علاقته مع النادي قد تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه أو التراجع عنه.

ويحاول بايرن ميونخ إصلاح الضرر في علاقته مع ليفاندوفسكي بأي شكل، من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل على أقل تقدير.

وحسب النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" فإن البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ قد سافر إلى إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، وتحديدًا إلى منزل ليفاندوفسكي في مدينة مايوركا لعقد جلسة معه.

حسن صالح حميديتش عقد جلسة مع ليفاندوفسكي شهدت وجود بيني زهافي وكيل أعمال البولندي، ليحاول تهدئة الأمور مع المهاجم ويؤكد له على رغبة بايرن ميونخ في استمراره.

وقدم بايرن ميونخ عرضًا جديدًا إلى ليفاندوفسكي لتجديد عقده وطلب أن تبدأ المحادثات من الصفر، لكن يبدو أن العودة لم تعد ممكنة، وهذه هي الرسالة التي وصلت إلى المدير الرياضي في النادي البافاري.

ويبدو أن النتيجة السلبية التي آلت إليها نتيجة الاجتماع قد تدفع بايرن ميونخ إلى التفاوض مع برشلونة الإسباني الذي يريد الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، في محاولة للحصول على أكبر عائد اقتصادي من بيع البولندي.

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