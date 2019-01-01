اجتماع فني في الزمالك عقب التعادل مع الجيش

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك متقدماً بهدفين، قبل أن يتلقى هدفي التعادل، وهو ما دفع لاجتماع مع المدرب السويسري كريستيان جروس لبحث أسبابه.

وتحدث الثنائي أحمد مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك مع جروس، عقب خسارة نقطتين في سباق تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2015.

يذكر أن الزمالك لا يزال على الصدارة بـ52 نقطة (من 21 مباراة) يليه بيراميدز بـ45 نقطة (23 مباراة) ثم يحل الأهلي ثالثاً بـ42 نقطة (19 مباراة).