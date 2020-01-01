اجتماع عاجل لأندية الدوري الإنجليزي لبحث تداعيات استمرار غياب الجماهير

أندية الدوري الإنجليزي تؤكد غضبها للحكومة بسبب قرار تأجيل عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن غضب أندية الدوري الإنجليزي من قرارات الحكومة الأخيرة التي تضمنت إلغاء عودة الجماهير للمدرجات بداية من أكتوبر القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن رابطة الدوري الإنجليزي دعت إلى اجتماع عاجل في الساعات المقبلة لمناقشة تداعيات القرارات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية الإنجليزية ترى أن ذلك القرار لم يأت من أجل مساعدة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لكن من أجل منافع سياسية أخرى.

المزيد من الفرق

فيديو ريال مدريد واشتعال غضب جوارديولا .. عناوين الصحف 27 سبتمبر 2020

وكانت الحكومة الإنجليزية قد أصدرت حزمة قرارات جديدة لمواجهة الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا، كان من ضمنها تأجيل عودة الجماهير حتى مارس المقبل.

وتتوقع الحكومة الإسبانية من أندية الدوري الإنجليزي تقديم حزمة مساعدات مالية لنظيرتها في الدرجات الأدنى، من إجمالي مبالغ البث التلفزيوني الخاصة بالموسم الجاري، بمبلغ يصل لحوالي 280 مليون يورو.

وكان القرار السابق ينص على عودة الجماهير تدريجيًا للمدرجات من بداية أكتوبر، على أن يتم تنظيم عدة أحداث جماهيرية قبلها للتنسيق والتدريب على كيفية سير الأمور في الظروف الحالية.

جدير بالذكر أن خبير مالي كان قد قام بالحسابات الخاصة بدخل الأندية في موسم 2018-2019 لو كانت الجماهير قد غابت، وخسر خلالها تشيلسي 220 مليون يورو، بينما خسر إيفرتون 138 مليون وآرسنال 130 ولم يتمكن سوى ناديين من تحقيق الأرباح.