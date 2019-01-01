اجتماع طواريء في مانشستر يونايتد لمناقشة التسريبات

أوضاع سلبية في الجزء الأحمر لمانشستر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن اجتماعاً طارئاً وقع بين مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار والمالك إد وودوارد لمناقشة سبب تراجع النتائج وتسريب خطة الفريق لمباراة سيتي الأخيرة.

وتلقى مانشستر هزيمته السابعة في آخر تسع لقاءات بجميع المسابقات عندما سقط على أرضية ميدانه مساء الأربعاء أمام المتصدر مانشستر سيتي بالبريميرليج.

وقالت "ديلي ميل" إن الاجتماع بين وودوارد وسولشار ومساعده مايك فيلان دار في مقر تدريبات الفريق بسبب رغبة المالك لمعرفة السبب وراء أزمة تراجع النتائج.

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وكشفت الصحيفة أن تشكيلة سولشار وقراره بإشراك ماتيو دارميان في خط الدفاع تم تسريبها قبل المباراة رغم منع حضور الصحافة للتدريب الأخير.

وتراجع ترتيب مانشستر يونايتد إلى المرتبة السادسة قبل اللقاء الحاسم الأحد المقبل أمام تشيلسي في "أولد ترافورد" ضمن صراع الفريقين على المركز الرابع.

ويملك يونايتد حالياً 64 نقطة سادساً، ويسبقه أرسنال خامساً بست وستين، ثم تشيلسي رابعاً بسبعة وستين نقطة بعد مرور 35 جولة في البريميرليج.