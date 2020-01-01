اجتماع صادم مع ليوناردو .. كواليس إقالة توخيل من باريس سان جيرمان

إقالة مكلفة لإدارة النادي الفرنسي

يشعر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، بحالة من الغضب بسبب قرار إدارة النادي بإقالته من تدريب الفريق.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت استقرار إدارة باريس على التخلي عن توخيل، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أنه لا يحصل على التقدير الكافي.

وفي غياب الإعلان الرسمي من باريس عن إقالة توخيل، أصبح من المفهوم أن الألماني لن يدرب الفريق الفرنسي مرة أخرى.

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صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن قيام باريس بوضع اللمسات الأخيرة، من أجل تعيين ماوريسيو بوتشيتينو بدلًا منه.

وأكدت أن قرار الإقالة جاء بعد اجتماع توخيل بليوناردو المدير الرياضي لباريس الأربعاء الماضي، حيث قام البرازيلي بإخباره بقرار إقالته، ليشعر الألماني بحالة غضب شديدة.

وأوضحت أن القرار كان صادمًا لتوخيل، بعد قيادته الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتحسن النتائج على المستوى المحلي والأوروبي الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تتكلف إقالة توخيل مبلغ 7 ملايين يورو، كتعويض يحصل عليه الألماني من باريس وفقًا للعقد الموقع بين الطرفين.

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تقارير .. إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان والاتفاق مع البديل

وكان صاحب الـ47 سنة، قد نجح في الفوز بلقبين دوري فرنسي خلال فترته مع باريس، بالإضافة لبطولتين سوبر محلي ولقب كأس الدوري الفرنسي ولقب آخر في كأس فرنسا.

وتمكن توخيل من قيادة باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ولكنه فشل في الفوز على بايرن ميونخ وخسر بهدف دون رد.