اجتماع سري مع زيدان يهدد أحلام برشلونة في ضم هالاند

يعتبر نادي برشلونة الإسباني، النجم النرويجي إرلينج هالاند، هو هدفه الرئيسي للمساهمة في بناء الفريق بداية من الموسم القادم.

ويضع النادي الكتالوني العديد من الأهداف الأخرى، مثل سيزار أثبيليكويتا ظهير تشيلسي، فرانك كيسييه نجم وسط ميلان وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

ولكن الأولوية في الوقت الحالي تميل نحو جلب الموارد اللازمة للتعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند، ومع ذلك يبدو أن الأمور ستكون معقدة بأقصى صورة ممكنة.

وجاء ذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، حول إمكانية تسبب شركة "أديداس" للملابس الرياضية في ضياع هذه الصفقة.

وأوضحت أن هالاند الذي أنهى عقده مع شركة "نايكي" في يناير الماضي، يبحث عن شركة جديدة للتعاقد معها في الفترة القادمة، ويجري محادثات مع العديد من الشركات وعلى رأسها أديداس.

وهو ما يمثل ضربة لبرشلونة الذي يتعامل مع شركة "نايكي"، والتي تعتبر المنافس الأشرس لأديداس على مستوى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند اجتمع مع أديداس الأسبوع الماضي بمقر الشركة، بتواجد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، أحد أهم المتعاملين مع الشركة في عالم كرة القدم.

وبحسب المعلومات فإن أديداس أحضرت زيدان من أجل التودد لهالاند وإقناعه بالتوقيع معهم، بعد جلسة جمعت اللاعب النرويجي والمدرب الفرنسي وأعضاء الشركة.

ويمكن لمدرب ريال مدريد السابق أن يصبح حليفًا للشركة، وربما يحاول إقناع اللاعب بالتوقيع لريال الغريم التقليدي لبرشلونة، أو باريس سان جيرمان الذي يعتبر من أقوى المرشحين لقيادته الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة في نهاية تقريرها أن الاجتماع كان مثمرًا إلى حد كبير، بعد تقديم الشركة الضمانات اللازمة لإقناع اللاعب بتجاهل جميع العروض الأخرى المقدمة له.

جدير بالذكر أن برشلونة يمتلك بعض الخطط البديلة في حالة فشل التعاقد مع هالاند، وأهمها أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد.

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