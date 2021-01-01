اجتماع "خاص" لحسين عبدالغني مع هورفات .. والكشف عن السبب

النصر عاد للهزائم مرة أخرى خلال الجولتين 18 و19

تواصل أصداء الخسارتين المتتاليتين لفريق النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فعلها داخل أروقة العالمي خلال الساعات الأخيرة خاصًة بعد أن كانت النتائج تحسنت بشكل كبير.

النصر سقط في الجولة 18 و19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب والفتح على التوالي ليعود الفريق إلى السقوط مرة أخرى.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، عن اجتماع عاجل داخل نادي النصر لبحث أسباب هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين عادوا بالفريق إلى النتائج السيئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر سيعقد اجتماعًا عاجلًا مع الكرواتي ألين هورفات المدير الفني الذي يتولى تدريب الفريق بالوقت الحالي.

ويجتمع عبدالغني بالمدير الفني الكرواتي غدًا السبت من أجل مناقشة أسباب الهزيمتين، من أجل إصلاح بعض الأشياء لاستعادة الانتصارات مرة أخرى خلال الجولات المقبلة.

يتواجد العالمي في المركز الثامن بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 19 جولة برصيد 25 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وتلقى 8 هزائم.