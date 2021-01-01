اجتماع حاسم في الاتحاد قبل توقف المنافسات

الاتحاد يسعى لاستغلال التوقف بشكل جيد

أقيم اجتماعًا حاسمًا بين حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، مع البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق أمس السبت، وذلك من أجل مناقشة برنامج النمور خلال الفترة القادمة.

وتشهد الفترة القادمة توقفًا سيستمر حتى 26 يومًا، بسبب مشاركة الثلاثي السعودي الهلال والنصر والأهلي، في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام مبارياتها في المملكة العربية السعودية حاليًا.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي وضع برنامجًا للاعبي الفريق خلال فترة التوقف، حيث سيتم إقامة مباراتين تجريبيتين مع فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على أن تقام المباراة الأولى يوم 3 مايو والثانية يوم 8 من نفس الشهر.

وبدأت إدارة الكرة بنادي الاتحاد بالفعل في مخاطبة بعض الأندية التي يواجهها الفريق خلال المباريات الثلاث القادمة، من أجل مواجهتها وديًا قبل المباريات الرسمية.

وتلقى نادي الاتحاد موافقة مبدئية من إدارة الرائد لمواجهته وديًا يوم 8 مايو القادم، وذلك في مدينة جدة، استعدادًا لعودة النشاط مرة أخرى.

وتعادل نادي الاتحاد مع الباطن خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال والشباب المتصدر والوصيف برصيد 48 نقطة.