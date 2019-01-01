اجتماع بين وكيل فان دي بيك وبروسيا دورتموند تمهيدًا لرحيله عن أياكس
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي بروسيا دورتموند في الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اجتماعًا قد جمع كل من وكيل اللاعب المتألق رفقة أياكس وإدارة النادي الألماني.
إحباط - حزن - نهاية رحلة ومشوار رائع 💔— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩
هذه أبرز ردود أفعال جمهور أياكس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا 👇 pic.twitter.com/9L0vxT1qZM
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع كان من المقرر له أن يتم في العاصمة الهولندي أياكس قبل مباراة الفريق أمام توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت بعثة من نادي بروسيا دورتموند تتواجد في مدينة أمستردام بالفعل من أجل متابعة اللاعب خلال المباراة، بجوار اجتماعهم من وكيله.
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ويعد فان دي بيك من أهم عناصر أياكس في الموسم الجاري وساهم بشكل كبير في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
جدير بالذكر أن فان دي بيك قد لفت أنظار العديد من كبار أوروبا، وانتشرت أنباء صحفية حول وجود رغبة من كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضمه.