اجتماع بين وكيل فان دي بيك وبروسيا دورتموند تمهيدًا لرحيله عن أياكس

تقارير صحفية ألمانية تؤكد اجتماع وكيل اللاعب دوني فان دي بيك وإدارة نادي بروسيا دورتموند من أجل مناقشة انضمامه للفريق في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي بروسيا دورتموند في الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اجتماعًا قد جمع كل من وكيل اللاعب المتألق رفقة أياكس وإدارة النادي الألماني.

إحباط - حزن - نهاية رحلة ومشوار رائع 💔



هذه أبرز ردود أفعال جمهور أياكس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا 👇 pic.twitter.com/9L0vxT1qZM — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع كان من المقرر له أن يتم في العاصمة الهولندي أياكس قبل مباراة الفريق أمام توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعثة من نادي بروسيا دورتموند تتواجد في مدينة أمستردام بالفعل من أجل متابعة اللاعب خلال المباراة، بجوار اجتماعهم من وكيله.

لوكاس مورا: لازالت أبكي كلما أشاهد هدفي الأخير في أياكس

ويعد فان دي بيك من أهم عناصر أياكس في الموسم الجاري وساهم بشكل كبير في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فان دي بيك قد لفت أنظار العديد من كبار أوروبا، وانتشرت أنباء صحفية حول وجود رغبة من كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضمه.