اجتماع بين رئيس الهلال ورازفان لوسيسكو في باريس لتحديد ملامح الفريق

الاجتماع في باريس سيشهد الحديث عن ملف اللاعبين الأجانب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن هناك اجتماعًا سيجمع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مع المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو لبحث الأمور التي تخص الفريق قبل التوقيع بشكل رسمي للنادي.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة الهلال توصل إلى اتفاق مع المدير الفني الروماني لخلافة الكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته الموسم الماضي وتعاقدت مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب الفيصلي بشكل مؤقت لقيادة.

التقارير أشارت إلى أن الاجتماع في باريس سيشهد الحديث عن ملف اللاعبين الأجانب وبعض الملفات الخاصة بالزعيم.

🎙️المدرب الروماني السابق للشباب يتحدّث عن تدريب رازفان لوسيسكو للهلال👇 pic.twitter.com/YTpWvviDkX — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

وتنتظر إدارة نادي الهلال تحديد مصير المحترفين بالنادي سواء بالبقاء أو الرحيل، ومنهم السوري عمر خربين والإيطالي سيبستيان جيوفينكو والإسبانيان سوريانو وبوتيا والأسترالي ديجينك.

وينتظر هؤلاء اللاعبين تحديد مصيرهم من قبل المدرب سواء باستمرارهم أو رحيلهم، حيث لم يرحل سوى اللاعب إيزيكل سيروتي عن الفريق.

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يُذكر أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن تعاقد إدارة نادي الهلال مع المدير الفني، خاصة بعد رحيله عن ناديه باوك اليوناني.