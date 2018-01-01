اجتماع بين جروس وإدارة الزمالك لتحديد الصفقات الجديدة

جروس يرفض زيادة عدد قائمة الفريق إلى 30 لاعبًا في الشتاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحضر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المصري، اجتماعًا مع رئيس النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

ويعقد الاجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاستقرار على صفقات الانتقالات الشتوية القادمة للعمل عليها.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس متمسك بعدم زيادة قائمة الزمالك إلى 30 لاعبًا خلال النصف الثاني من الموسم.

ويرغب مجلس إدارة النادي في تلبية طلبات جروس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع تحديد أسماء الراحلين عن الفريق.

وكان مجلس إدارة النادي قد اتفق مع جروس على عقد جلسة عقب مواجهة بتروجيت، في المباراة الأولى بالدور الثاني من الموسم.

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وحقق الزمالك فوزًا هامًا على بتروجيت أمس الجمعة، بهدفين دون مقابل على ملعب "بتروسبورت"، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.