اجتماع بين باريس ونيمار لتمديد عقده

اللاعب كان قريباً من المغادرة هذا الصيف

أوردت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع نجمه البرازيلي نيمار لتمديد عقده بعد فشل رحيله الصيف الماضي.

وحاول نيمار العودة مجدداً لصفوف برشلونة في الانتقالات الصيفية، ولكن المفاوضات بين الطرفين لم تكن ناجحة.

نيمار: أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم

وذكرت "باريس 10" أن المدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو اجتمع مع مواطنه نيمار عقب لقاء النادي مع ريال مدريد الأسبوع الماضي لمناقشة الأمر.

وطرح ليوناردو على نيمار فرضية تمديد تعاقده الذي ينتهي بحلول يونيو 2022، وذلك بعد فشل رحيله عن الفريق العاصمي الفرنسي.

وعاد نيمار للمشاركة في الأسابيع الماضية مع ناديه، وسجل هدفي الانتصار على ليون وستراسبورج بالدوري الفرنسي.