"أجانب النصر أقل من منافسيه .. هم مشكلة الفريق الحقيقية"

النصر لم يُقدم المستوى المطلوب في دوري روشن السعودي حتى الآن

صنف الناقد الرياضي محمد الصدعان مشكلة النصر في جودة لاعبيه الأجانب، مشيرًا إلى أن منافسيه خاصة الهلال والشباب يتفوقون تمامًا في تلك النقطة على العالمي.

النصر كان قد هزم ضمك في ثالث جولات دوري روشن السعودي مساء أمس السبت لكنه لم يُقدم الأداء المرضي لجمهوره، وقد عرض ذلك مدربه رودي جارسيا وبعض لاعبيه لانتقادات لاذعة خاصة أن المباراة السابقة شهدت خسارته أمام التعاون بهدف سميحان النابت.

ماذا قال الصدعان عن أجانب النصر؟

الصدعان أوضح أن بعض أجانب النصر لا خلاف عليهم، وعلى رأسهم حارس المرمى ديفيد أوسبينا الذي قدم أداءً مميزًا في المباريات الثلاثة، وكذلك الظهير الأيسر جيسلان كونان، لكنه وجه نقدًا لاذعًا لأجانب آخرين.

إذ قال لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية "مشكلة النصر الأساسية في لاعبيه الأجانب، لا يُمكن لأحد أن يتحدث عن أوسبينا أو كونان، حتى المدافع ألفارو يُمكن القول أن بدايته جيدة، لكن ماذا بالنسبة للويس جوستافو؟".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid

"المدرب جارسيا قال أن جوستافو يُعاني من مشكلة في الظهر، لماذا إذًا يُشركه في الملعب ويمنحه فرصة التعافي على حساب الفريق، رأينا كيف كان سوء أدائه أمام ضمك، كان يمشي في الملعب وجُل تدخلاته سيئة وافتكاكه للكرة ضعيف جدًا، وقد تسبب في بطء كبير في التحضير ونقل الهجمات، هذا قرار خاطئ يتحمله جارسيا".

تابع "تاليسكا ممتاز بالطبع، لكن حين نتحدث عن ماشاريبوف وبيتي مارتينيز نجد أنهما أقل من القيمة الفنية للفريق وأقل كذلك من أجانب الفرق المنافسة الأخرى على الدوري وبمراحل، لو قارنا بينهم وبين كاريلو أو آرون مثلًا سنجد أنهم أقل كثيرًا، حتى المهاجم أبو بكر نرى أنه أقل من مهاجمين كثر موجودين في الدوري، بالتالي مشكلة النصر هي أن عناصره الأجنبية غير مؤثرة في الفريق".

كيف كانت تحركات النصر في سوق الانتقالات الصيفي؟

إدارة النصر قامت بتحركات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث بدأت بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل آنجل روسو.

النادي تعاقد مع حارس المرمى ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان في صفقتي انتقال حر، كما ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي وقد وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة.

الفريق السعودي ضم كذلك مجانًا المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويس جوستافو، وقد حاول التعاقد مع ميراليم بيانيتش من برشلونة لكنه لم ينجح في ذلك.

النصر تخلى عن أنسيلمو بإعادته للوحدة بعد الاختلاف حول سعر شرائه نهائيًا، وباع مدافعه راميرو فونيس موري ومهاجمه جوناثان رودريجيز لخارج السعودية، وقد استعاد مهاجمه الشاب أيمن يحيى من الأهلي.