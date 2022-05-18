إجابة مطمئنة للباريسيين.. ماذا قال مبابي لفيراتي حول تقارير رحيله إلى مدريد؟

في حوار صحفي مع جريدة "لو باريسيان" نشر اليوم، تحدث لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان عن مستقبل زميله في الفريق كيليان مبابي في ظل تواتر التقارير الصحفية حول اقتراب رحيل الفرنسي عن قلعة الباريسيين.

وقال فيراتي عن هذا الملف: "إذا رحل مبابي عن الفريق سيكون الأمر مؤثرًا بالتأكيد، وأيًا كان القرار الذي سيأخذه فهو واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي".

ماذا قال مبابي لفيراتي حول رحيله إلى مدريد؟

وأضاف لاعب الوسط الإيطالي: "كلنا نريده أن يبقى عنا، ولكن حينما أتحدث معه عن الأمر لا يتعدى الأمر أكثر من مجرد المزاح".

وأردف: "في كرة القدم، حينما تضع أمرًا ما في رأسك يأتي قرارك بناء عليه، ولا تتحدث كثيرًا عنه، إنه قراره هو، وأنا أنتظره بالضبط كما تفعلون".

وتحدث عن الفترة الأخيرة وتقارير حسم صفقة مبابي في ريال مدريد فقال: "كنت في إجازتي لأجد إشعارًا بأن مبابي في مدريد، لقد جعلني هذا أضحك، خصوصًا بعدما أرسل لي بنفسه قائلًا: لا تقلق، لقد كنت في إجازة، كلنا ننتظر".

وعما إذا كان نصح مبابي بشأن معين حول مستقبله، قال فيراتي: "لا، بالتأكيد هو يعلم فيم أفكر.. ولكنني قد لا أكون أفضل ناصح بالنسبة له، كل شخص يملك حالته االخاصة، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يفكر بأفضل شكل للآخرين كلهم".

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