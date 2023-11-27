اتهمه النصر بالرشوة وأوقف 4 شهور .. عدو السعوديين يُدير مواجهة برسبوليس

النصر يستضيف الفريق الإيراني مساء اليوم في الرياض

أثار قرار الاتحاد الآسيوي تعيين الحكم الصيني ما نينج لإدارة مباراة النصر أمام برسبوليس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا استياء الجمهور السعودي وخاصة النصراوي.

الحكم الصيني معروف بقراراته الغريبة ضد الفرق السعودية، حتى أنه يُوصف في المملكة بـ "عدو السعوديين"، وقد سبق أن اتهمه النصر بتلقي رشوة من برسبوليس بعد مباراة الفريقين في دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2015-2016، وقد ثبت ذلك بالفعل وأوقف الحكم لمدة 4 أشهر عن التحكيم.

مشاكل نينج مع الفرق السعودية لم تتوقف عند النصر، بل بعد عام من الواقعة السابقة أدار مباراة الأهلي أمام نفس الفريق الإيراني وقد احتسب ركلتي جزاء ضد الراقي وطرد مدافعه معتز هوساوي مما أثار جدلًا واسعًا.

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الهلال وقع ضحية نفس الحكم كذلك، حيث احتسب ضده 3 ركلات جزاء خلال نصف ساعة مما تسبب في خسارته أمام العين على ملعبه 2-1 وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الجمهور النصراوي أبدى استياءه واندهاشه من إصرار الاتحاد القاري على إسناد مهمة إدارة مباريات الفرق السعودية لنفس الحكم رغم تاريخه الأسود معها.