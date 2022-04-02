اتهام للشباب بالتخاذل أمام الهلال .. والرد الصاعق: ما الذي حدث مع النصر؟

وجه الناقد الرياضي فلاح القحطاني اتهام واضح للشباب بالتخاذل خلال مواجهات الهلال، عكس ما يكون عليه الوضع أمام النصر والأهلي، ولكنه تلقى ردًا صاعقًا من زميله عبد الكريم حمد.

الهلال يُواجه الشباب مساء غدٍ في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان الفريق قد أخرج النصر من ربع النهائي بالفوز عليه 2-1.

ماذا قال القحطاني حول حوافز الشبابيين أمام الهلال؟

القحطاني تحدث عن لقاء الغد مؤكدًا أن المباريات الأخيرة بين الهلال والشباب، وخاصة في عهد الرئيس خالد البلطان، أصبحت من طرف واحد، مشيرًا إلى أن لاعبي الليوث لا يُظهرون الدوافع المطلوبة للعب والفوز أمام الزعيم بعكس ما يفعلون خلال مواجهة النصر والأهلي تحديدًا.

وأضاف "نعلم تاريخيًا أن الشباب هو الأب الروحي للهلال، لكن انعكس الوضع الآن وأصبح الهلال هو الأب الروحي للشباب، والدليل انتقال أبرز اللاعبين من الشباب للهلال بسهولة، مثل هتان باهبري وإيجالو وناصر الشمراني، كل هذا حدث في الفترة الأخيرة لكن سابقًا كان الشباب ندًا قويًا للهلال وقد حرمه سابقًا من المنافسة على الدوري مرارًا".

تابع "المباريات بين الطرفين أصبحت حاليًا محسومة مسبقًا لصالح الهلال، سأتحدث بوضوح .. التحفيز والاستعداد النفسي للاعبي الشباب الذي نراه أمام النصر والأهلي تحديدًا لو كان موجودًا خلال مواجهة الهلال لفاز الشباب بسهولة، لكن اللاعبين يدخلون بفلسفة "إن فزنا خيرًا وإن لم نفز فلا مشكلة في ذلك، لكننا لا نهزم أمام النصر والأهلي، بل أمام الهلال فقط"".

🗣 فلاح القحطاني : مباريات الهلال والشباب تكون من طرف واحد ومحسومة قبل المباراة لصالح الهلال.

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/M076aAtxJ2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 2, 2022

الرد الهلالي: سطوة الهلال على النصر لا غيره

عبد الكريم حمد لم يُفوت تلك التصريحات الجدلية من القحطاني، ورد عليه فورًا بالتأكيد على أن سطوة الهلال ليست على الشباب أو غيره من الأندية بل على النصر فقط، والدليل فوزه في 3 مباريات من إجمالي 4 خاضها الفريقان هذا الموسم.

وأضاف "صدقوني، لو الهلال أخرج الشباب من دوري أبطال آسيا وكأس الملك وأبعده عن المنافسة على لقب الدوري، لما بقي خالد البلطان في منصبه دقيقة واحدة، سطوة الهلال على النصر فقط خاصة هذا الموسم، 4 مواجهات بينهما تفوق الهلال في 3 والنصر مرة واحدة".

🗣 عبدالكريم الحمد : السطوة الهلالية لم تكن على الشباب بل كانت على النصر.

الحصاد الرياضي ...@abdulkarimHD pic.twitter.com/q2KvcS5Hvq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 2, 2022

يُشار لأن الهلال أخرج النصر من دوري أبطال آسيا بالفوز عليه في نصف النهائي 2-1 قبل أن يُتوج باللقب في النهائي، ومن ثم هزمه في كأس الملك والدوري فيما خسر أمامه في لقاء الذهاب من الدوري.

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