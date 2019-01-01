اتهام راموس والسخرية من لوبيتجي.. مشاهد جديدة من وثائقي برشلونة

برشلونة يُصدر فيديو ترويجي حول فيلمه الوثائقي

نشر نادي برشلونة الإسباني، جزءاً جديداً من الفيلم الوثائقي الخاص بالنادي عن أبرز مباريات الفريق خلال الموسم الماضي.

الموقع الرسمي للفريق الكتالوني، نشر مقطع فيديو عن كواليس الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المدافع الإسباني جيرارد بيكيه كان بطل المقطع الجديد، حيث بدأ بتواجد الكاميرات حول منزله قل المباراة بساعات.

بيكيه قام بالحديث مع عائلته وأطفاله المتواجدين بصحبة شاكيرا في بوينس آيرس بالأرجنتين.

غرفة الملابس داخل كامب نو شهدت حالة من المزح بين لاعبي الفريق، حيث سخر بيكيه من ثياب دينيس سواريز وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش.

El Barça desde dentro como nunca se había visto hasta ahora ✨



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وشهد الحديث اتهام سيرجي روبرتو مدافع الفريق، لسيرخيو راموس مدافع ريال باستخدام كوعه لإيذاء المنافسين، لينصحه الحارس تير شتيجن باستخدام عقله بدلاً من العنف.

وطلب فالفيردي من اللاعبين الهجوم بأكبر عدد ممكن والتحرك للأمام لأجل تسجيل الهدف مشيرًا إلى أهمية التاهل.

بعد الفوز الساحق في لقاء 5-1 ، فقد شهدت الغرفة حالة كبيرة من الاحتفالات بعد الانتصار، والأنباء المتزايدة حول إقالة جولين لوبيتيجي مدرب الميرينجي.

وتطرق أيضاً بيكيه خلال حديثه، عن دعوة تلقاها من إحدى الشركات الراعية لبرشلونة بعد الكلاسيكو، ولكن فالفيردي رفض حضورهم، قبل أن يرضخ في النهاية بعد إصرار قائد الفريق على الذهاب.

وأما عن المدرب إرنستو فالفيردي فجاءت تعليماته بمواجهة أخرى ضد أتلتيكو مدريد:"الأمر لا يتعلق بتحريك الكرة بشكل سريع فقط، ولكن بأسرع شكل ممكن، يجب إجبارهم على الركض".

وأضاف:"أول شيء يجب فعله قبل الدخول لمنطقة الجزاء، هو تدوير الكرة لتفكيك دفاعهم المتكتل، سمعت سيميوني من على الدكة يطالبهم بالضغط".

كما ظهر إرنستو في مقطع آخر يتحدث عن صور قديمة له حينما كان لاعبًا وكيف تعرض لعرقلة قوية من باولو مالديني وفي آخر المباراة تبادل القميص معه.

وشهد الفيديو التشويقي الحديث عن بعض المواجهات الخاصة بحسم الدوري الإسباني، والفوز بكأس الملك بنهاية الموسم الماضي.