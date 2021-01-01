اتهام بالتحرش ووعيد بالانتقام واختراق الحسابات .. أزمة عمرو وردة الجديدة بطلتها "فيدرا"

اتهام جديد لعمرو وردة بالتحرش بإحدى الفتيات.

أزمة جديدة تواجه عمرو وردة اللاعب المصري، المحترف في صفوف نادي باوك اليوناني، بطلتها هذه المرة إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليواصل لاعب منتخب مصر تكرار أزماته.

قامت فتاة تدعى "فيدرا" بنشر عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، محادثات تمت بينها وبين عمرو وردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتدعي أنها تعرضت للتحرش من لاعب منتخب مصر.

فيدرا التي تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت صورًا من المحادثات التي تمت بينها وبين وردة، حيث أكدت على أن الأخير طلب منها القدوم إلى الفندق الذي يقيم فيه، على أنها زوجته، ولكنها رفضت الأمر.

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الفتاة أشارت إلى أنه رفضت بداعي أن عمرو وردة لا يعرفها بشكل كاف، ليتم التطرق في الحديث بينهما إلى مثل هذه الأمور، لترفض ما طلبه منها لاعب باوك اليوناني.

وأضافت الفتاة أن عمرو وردة سبق له وتحدث معها عبر تطبيق "سناب شات"، وطلب منها زيارته في منزله، وبعد أن رفضت الأمر، قام بتوجيه السباب لها، وهددها بإرسال الرسائل إلى عائلتها.

ومن جانبه، نفى عمرو وردة كل هذه المحادثات، مشددًا على أنه يريد التركيز في كرة القدم، وكل ما يحدث ليس له أساس من الصحة، ولا يمتلك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن حسابه تم اختراقه منذ فترة طويلة.

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وعادت الفتاة ونشرت رسائل أرسلها لها وردة عبر تطبيق المراسلات الشهير "واتس آب"، يوجه لها وابل من السباب، ويتوعدها بالانتقام بسبب ما بدر منها خلال الساعات الماضية.

وردة قال ألفاظ خارجة بالرسائل الصوتية التي أرسلها إلى فيدرا –كما تدعي-، حيث قال لها باللغة العامية: "إنتي بتستهبلي ولا إيه؟ على العموم هتشوفي هتشوفي"، في إشارة إلى أنه سينتقم منها.