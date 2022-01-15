اتهامات متبادلة بين نجم غانا ومدرب الجابون حول أسباب شجار المنتخبين في أمم إفريقيا

تبادل نجم منتخب غانا، أندريه أيو، والمدير الفني لمنتخب الجابون، باتريس نوفو، الاتهامات حول أسباب المشاجرة العنيفة التي أعقبت لقاء الفريقين مساء أمس في كأس أمم إفريقيا.

البطولة القارية انطلقت في الكاميرون في التاسع من يناير الماضي، وقد بدأت يوم الخميس الماضي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن المقرر أن تُختتم البطولة في السادس من فبراير القادم.

ماذا حدث في مباراة غانا والجابون؟

تقدم المنتخب الغاني بهدف أندريه أيو من تسديدة رائعة عند الدقيقة الـ18 من المباراة، وبعد ضغط قوي وتغييرات هجومية من جانب الجابون نجح جيم ألفينيا في إحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ88، وهو ما فجر غضب الغانيين خاصة في ظل خسارتهم اللقاء الأول أمام المغرب.

احتفال نوفو بنقطة التعادل عقب اللقاء استفز أيو الذي اندفع خلفه ووجه له كلمات خارجة، لتكن تلك الشرارة التي أشعلت شجارًا عنيفًا بين لاعبي الفريقين اضطر الحكم لاستخدام البطاقات الملونة.

التعادل جعل موقف غانا معقدًا للغاية في حسابات التأهل لدور الـ16، إذ توقف رصيدها عند نقطة واحدة مقابل 6 للمغرب في الصدارة و4 للجابون، وستلعب المباراة الأخيرة أمام جزر القمر وبحاجة لتحقيق الفوز فقط وإلا سيعود اللاعبون مبكرًا لمنازلهم.

ماذا قيل حول أسباب شجار غانا والجابون؟

أيو ونوفو تبادلا الاتهامات حول أسباب الشجار، إذ أكد الأول أن السبب عدم تحلي لاعبي الجابون بروح رياضية في لقطة هدف التعادل، فيما أشار الآخر إلى أن فريقه أراد لعب كرة القدم ومنع الغانيين من إهدار الوقت.

إذ قال أيو لقناة بي إن سبورتس "لاعبو الجابون لم يُعيدوا لنا الكرة في لقطة هدف التعادل، رغم أننا من أخرجناها للخارج عمدًا لعلاج لاعبنا، هذا يحدث في الفرق الصغيرة فقط".

وقد رد عليه المدرب الفرنسي خلال تصريحاته لنفس القناة قائلًا "لاعب غانا سقط دون أي مخالفة، والحكم لم يُطلق صافرته لإيقاف اللعب، أعطيناهم الكرة في كل مرة كانوا يُخرجونها لعلاج أحد لاعبيهم، لكن حارس مرماهم ظل يُهدر الوقت دون توقف، كنا نريد لعب كرة القدم لا أكثر".

أيمن السبتي مراسل القناة القطرية روى ما حدث من خلال تواجده في أرض الملعب، بقوله "أيو كان غاضبًا للغاية من طريقة إحراز الجابون لهدف التعادل، ولذا توجه لدكة بدلاء المنتخب عقب استبداله في نهاية اللقاء وتلفظ بكلمات خارجة".

أضاف "باتريس نوفو انتظر النجم الغاني عقب نهاية المباراة في المنطقة الإعلامية للحديث معه، لكن أيو كان غاضبًا جدًا ووجه إليه كلمات نابية، وهنا رد عليه المدرب بالقول "اهدأ، لقد سبق أن لعبت مع والدك"".

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