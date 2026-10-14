دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، ضمن سلسلة من التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بشأن مزاعم قضايا فساد في كرة القدم الفرنسية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الادعاءات لا تستهدف قيد التحقيق نجم ريال مدريد، بل محمد "مومو" سانهادجي، الذي شغل منصب رئيس أمن المنتخب الفرنسي لسنوات طويلة، حيث تولى سانهادجي هذا المنصب مع منتخب فرنسا بين عامي 2004 و2026.

وأفادت تقارير بأن الشرطة استجوبت كيليان مبابي في 30 سبتمبر الماضي ضمن التحقيق.

ويُقال إن سانهادجي استخدم نفوذه للتأثير في القرارات المتعلقة بطلبات التأشيرة، ورافق مبابي في رحلة خاصة إلى الكاميرون، حيث عمل حارسًا شخصيًا له رغم أنه كان لا يزال موظفًا في الخدمة المدنية.

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وبحسب التقارير، دفع مبابي لسانهادجي أكثر من 60 ألف يورو في عام 2023.

ووفقًا للصحيفة، اقترض سانهادجي أيضًا أموالًا بصفة شخصية من عدد كبير من لاعبي المنتخب لتمويل شراء منزل.

ويُقال إن ملفات القضية تذكر أيضًا نجم بايرن ميونخ السابق فرانك ريبيري، لأنه دفع تكاليف عطلة لسانهادجي في صقلية.