اتهامات بالاحتقار والمضايقات .. هل عبد الرزاق حمد الله ظالم أم مظلوم بالمغرب؟

الحكاية الكاملة وراء أزمات عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي

بالرغم من أنه واحدًا من أبرز النجوم المغربية خلال السنوات الأخيرة، إلا وأن عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، لم يقدم شيئًا لمنتخب بلاده، في ظل الأزمات والمشاكل الكثيرة التي حدثت، فهل حمد الله ظالم أم مظلومًا في أزمته مع أسود الأطلس؟

عبد الرزاق حمد الله بدأ مسيرته مع المنتخب المغربي الأول عام 2013 عندما تم استدعاؤه للمشاركة في مباريات بوركينا فاسو وتوجو وناميبيا وزامبيا الودية، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2013.

ولكن حمد الله ظل على مقاعد البدلاء في كأس أمم إفريقيا 2013 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، ولم يشارك في أي مباراة، وظل مع المنتخب الأول الذي شارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، ليشارك في مباراتين ضد تنزانيا وجامبيا.

وبين غياب وحضور ظل حمد الله يظهر أحيانًا مع المنتخب المغربي ويتم استبعاده لأسباب مختلفة، حتى شارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 أمام ليبيا، ليغيب يعود مرة أخرى في مواجهة غينيا الودية في أكتوبر 2015.

وكان آخر انضمام له بصفوف المنتخب المغربي في الاستعدادات للمشاركة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مضر، وكانت هي المرة الأخيرة له مع أسود الأطلس ليعلن بعدها اعتزاله الدولي.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز أزمات حمد الله مع المنتخبات المغربية، وصولًا إلى اعتزاله الدولي.

أول الأزمات "الإحساس بالظلم والاحتقار"

كانت أول أزمة لحمد الله مع المنتخبات المغربية، وذلك كانت عام 2012 مع المنتخب الأولمبي، بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي المغربي، الذي كان يستعد للمشاركة بأولمبياد لندن 2012، من جانب المدرب الهولندي فيربيك.

حمد الله ساهم بشكل كبير في صعود المنتخب المغربي إلى الأولمبياد، بعدما استطاع أن يسجل نصف أهداف أسود الأطلس في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، حيث سجل 3 أهداف من أصل 6 أهداف.

عبد الرزاق رأى أن المدرب الهولندي احتقره وظلمه، وأنه تسبب في إحباطه، لأن القرار لم يتخذ وفقًا لمعايير فنية، ولكن لأسباب أخرى لم يتحدث عنها اللاعب.

أزمة فجر "مضايقات وعدم الشعور بالراحة".

خلال انضمام حمد الله لمنتخب المغرب الذي كان يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حدثت أزمة كبيرة بينه وبين زميله فيصل فجر، بسبب ركلة جزاء في مباراة ودية أمام جامبيا، والتي كان يريد أن يسددها.

مهاجم النصر السعودي، تمسك بتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب، قبل أن يرفض فيصل فجر هذا الأمر، ليغادر معسكر الأسود في تصرف مفاجئ وغريب، أثار استياء الجميع.

وأشارت بعض التقارير الصحفية وقتها، إلى أن حمد الله تعرض لمضايقات من جانب زملائه بمنتخب المغرب، بالإضافة إلى أنه لم يشعر بالراحة مع الفريق، وهو ما دفعه لمغادرة المعسكر.

بطريقة غير متوقعة .. خليلوزيتش يرد على استبعاد حمد الله من قائمة المغرب

الأزمات متواصلة

وبعد رحل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب السابق عن منصبه، تولى البوسني وحيد خليلوزيتش، وقتها توقع الجميع عودة حمد الله إلى قائمة أسود الأطلس، ولكن حدثت أزمة جديدة.

خليلوزيتش أكد خلال تصريحات صحفية على أن حمد الله طلب من مساعده مصطفى حجي عدم استدعائه إلى المنتخب، ولكن اللاعب نفى كل ما قاله المدرب البوسني.

وقال حمد الله عبر حسابه على "إنستجرا" : "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول بأني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلًا لم أتلق دعوة لا من المدرب أو من الجامعة الملكية المغربية.

استياء وغضب صحفي

الغضب سيطر على الجماهير والصحافة المغربية من تصرفات حمد الله، بسبب كثرة أزماته مع أسود الأطلس، ورفضه الانضمام إلى صفوفه وكثرة الأخبار المتداولة حوله.

موقع "البطولة" المغربي الشهير، نشر تقريرًا صحفيًا، جاء عنوانه: "هل تمادى الاتحاد المغربي في التوصل لمهاجم النصر؟"، مشيرًا إلى أن هناك تعنت من اللاعب في تلبية نداء الوطن، وأنع غير مستعد للانضمام إلى أسود الأطلس.

بالإضافة إلى مهاجمة العديد من وسائل الإعلام الشهيرة في المغرب لمهاجم نادي النصر السعودي.

اعتزال دولي

أعلن عبد الرزاق حمد الله، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده المغرب، بعد العديد من الأزمات والتوتر في المعاملة بينه وبين الاتحاد المغربي والمنتخب أيضًا.

حمد الله أعلن عن قراره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون أن يكشف عن الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ.

رد فعل مفاجئ من خليلوزيتش

خلال المؤتمر الصحفي للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، وجه أحد الصحفيين سؤالًا لمدرب المغرب، بشأن عدم استدعاء حمد الله لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

رد خليلوزيتش كان مفاجئًا للجميع، حينما قام بإظهار ورقة مطبوع عليها قرار حمد الله عبر "إنستجرام" بالاعتزال الدولي، ليؤكد على أنه تواصل بنفسه مع اللاعب من أجل الانضمام، ولكنه رفض.