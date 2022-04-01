اتهامات إيرانية لإيطاليا بمحاولة سرقة مقعدهم بكأس العالم

قلق إيراني من الأقاويل التي تتحدث عن استبعاد منتخب البلاد من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، رغم إجراء القرعة بشكل رسمي ووقوع قطر مع كل من إنجلترا وأمريكا وفريق ثالث متأهل من الملحق الأوروبي.



إيران التي رفضت دخول 2000 سيدة بتذاكر منظمة إلى ملعب مباراة منتخب إيران ضد لبنان في 29 مارس 2021، تواجه خطر الإيقاف نظرًا لمخالفتها لوائح الاتحاد الدولي التي تنص على أن "أي تمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل أو القوميات أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي يعاقب عليه بالتعليق أو الطرد لمرتكب هذا التمييز".. وهو الأمر الذي يضع إيران تحت طائلة العقوبات.



إقصاء محتمل

ويراقب الكل رد فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيال الأمر، مع تخوفات إيرانية أعلنتها وسائل إعلام محلية من أن "هناك محاولة جارية لاستبعاد إيران من كأس العالم".

في الساعات الأخيرة برز رأي حول احتمالية اشتراك إيطاليا بدلًا من إيران وفقًا لأولوية إيطاليا في التصنيف الدولي للمنتخبات، ولكن هذا يبدو مجرد حلم إذ إن الأولى هو اختيار منتخب آسيوي بدلًا من إيران.



مؤامرة إيطالية

لكن إيران تشك في ضغوطات إيطالية من أجل إشراك الأتزوري بدلًا من منتخب إيران في المونديال.



وعن هذا أوردت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ذلك التخوف الإيراني من أن "وسائل الإعلام الإيطالية تعمل جاهدة للقضاء على إيران والسماح لمنتخب بلادهم بلمشاركة في كأس العالم قطر 2022".

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