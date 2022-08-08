آينتراخت يهدد ريال مدريد في السوبر الأوروبي

يري أوسكار كوروتشانو محلل أداء نادي آينتراخت فرانكفورت، أن كارلو أنشيلوتي تعرض للظلم بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ.

وتوقع كوروتشانو فوز ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الأوروبي على حساب النادي الألماني، على الرغم من أنهم لن يكونوا لقمة سائغة.

ريال مدريد يلتقى مع آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء القادم على ملعب هلسنكي الأولمبي.

ريال مدريد المرشح الأقوى للظفر باللقب

وقال في تصريحاته مع جريدة "آس" الإسبانية: "في ظل الظروف العادية، سيكون المرشح الأوفر حظًا دائمًا هو ريال مدريد، فلديهم دائمًا ميزة بسبب التاريخ وفي السنوات الأخيرة بسبب الوحدة التي يتمتعون بها، في النادي وعلى أرض الملعب يقدمون جميعًا أداءً جيدًا للغاية مع الوحدة والجودة".

وأضاف: "أري أن آينتراخت ينمو كثيرًا، فهم قادرون على الفوز أمام أي خصم لذلك أرى أن اللقاء متساوى بين الكافتين، ما يقرب من 50-50 لأنها بداية الموسم، هي مباراة القرن بالنسبة لنا الفريق يتمتع بالطاقة ولديه مزيج جيد من الأساليب والتكتيكات، مع لاعبين سريعين في الجناح ولاعبين جيدين في الوسط ودفاع عميق".

وواصل: "أعتقد أن آينتراخت سيخوض المباراة بشكل جيد، على الرغم من أن ريال مدريد لعب بشكل جيد ضد يوفنتوس، وأعتقد أنهم سيسحتوذون على الكرة لكنهم أيضًا فريق خطير في التحولات السريعة، لكن آينتراخت خطير أيضًا عند الهجوم المضاد".

وأردف: "لقد نضج آينتراخت، لن يخرجوا خائفين أرى أنه ستكون هناك مراحل سيهاجمون فيها خاصة في البداية ولا أرى أن الفريق سيختبئ في الخلف ويدافع".

من يجب أن يخشى منه مدريد في أينتراخت؟

وقال أوسكار: "يمكن لفيليب كوستيتش أن يحدث فرقًا في أي وقت بقدمه اليسرى وسرعته، كذلك لوكاس ألاريو وهناك دايتشي كامادا الذي يلعب بشكل جيد للغاية بين الخطوط".

وواصل: "على اليمين يوجد أنسجار كناوف، المعار من دورتموند وينمو يومًا بعد يوم، وفي الوسط هناك لاعبون كبار وهناك كيفن تراب في المرمى وهو حارس مرمى المنتخب الألماني هناك مزيج جيد من المحاربين القدامى والشباب".

أوسكار: الانتقادات التى يتعرض لها أنشيلوتي هراء

فوز ريال مدريد بالدوري أو دوري الأبطال ليس بالأمر المفاجئ إنه ريال مدريد يملكون امتياز الفوز بالألقاب، ويعلم كارلو أنشيلوتي ذلك فقد فاز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا كمدرب".

وواصل: "أنا لا أفهم الجدل الدائر حوله، هل تريد الفوز بالألقاب أو مدرب يقوم بتغيير النظام ثماني مرات خلال المباراة واعتباره أفضل مدرب؟ كيف يقال أن أنشيلوتي لا يعرف التكتيكات؟ هذه قصة هراء، إنه يعرف كيف يبقي المجموعة متماسكة وهذا غالبًا ما يكون له قيمة أكبر من التكتيكات".

وأتم حديثه قائلاً: "يجب أن تعرف كل شيء لا أعرف 100٪ ما حدث في بايرن، لكن المدرب يجب أن يختار طريقًا وإذا ذهب اللاعبون إلى مسار آخر لقد جاء بعد جوارديولا وأخبروه أيضًا أنه لم ينجح لأنه لم يفز بدوري الأبطال، لكنني أعتقد أنهما نجحا، لا يفوز أحد بدوري أبطال أوروبا كل عام".