اتهامات الإهمال تطول جورجينا بسبب أطفال رونالدو

تعرضت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اتهامات بالإهمال على خلفية ظهورها في الوثائقي مع أطفالها غير آبه بتعليمات السلامة.

وكانت جورجينا سردت عبر منصة "نتفليكس" في مسلسل وثائقي بعنوان "أنا جورجينا" قصة حياتها، وتفاصيل علاقتها العاطفية برونالدو، وكيف لعب الدون البرتغالي دورًا في شهرتها.

المسلسل لقى نجاحًا كبيرًا وحقق مشاهدات قياسية في 50 دولة حول العالم، بحسب إحصائيات "نتفليكس".

ما هي المخلفات؟

العلامة التجارية المتخصصة في السلامة على الطرق "Rivekids" تحدثت عن لقطات تظهر فيها إهمال صديقة رونالدو في التعامل مع الأطفال أثناء قيادة السيارة.

وقالت الشركة من خلال بيان صادر عن مديرها العام، خوسيه لاجونار، عن بعض المخالفات التي شوهدت: "لا نشك في أن جورجينا يمكن أن تكون سيدة أعمال جيدة، ولكن المثير للدهشة أن نتفليكس تقدمها كمثال أم ومؤثرة".

وأضاف: "عندما تحمل ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات في مقعد الطفل دون أي نوع من السلامة (بدون حزام أمان)، وقاصر آخر بدون حزام أمان، تُظهر جورجينا بهذه المشاهد سلوكًا غير مسؤول للغاية ومثالًا رهيبًا للسلامة على الطرق لجميع العائلات التي تشاهد الفيلم الوثائقي".

وواصل: "الفيلم الوثائقي الأكثر مشاهدة في العديد من البلدان في يناير 2022 ولم يلاحظ أحد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في مجال السلامة على الطرق، هذا أمر عجيب".

كيف يعتبر الوثائقي الأكثر مشاهدة؟

صحيفة "إل ناسيونال" كشفت أن المسلسل الوثائقي تواجد ضمن قائمة الـ10 الأكثر مشاهدة على منصة "نتفليكس" حول العالم.

يذكر أن رونالدو وجورجينا أعلنا في نوفمبر الماضي أنهما ينتظران توأما في عام 2022.

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