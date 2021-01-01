اتهامات أغضبته .. لماذا يرفض ميسي غناء النشيد الوطني للأرجنتين؟

نجم برشلونة كشف عن سر تصرفه

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي مسيرته كلها تحت المنظار، حيث يراقب الجميع كل تصرفاته داخل وخارج الملعب مع منتخب بلاده وبرشلونة.

البعض لاحظ تخلى ميسي عن غناء النشيد الوطني للأرجنتين، أثناء قيامه بتأدية الواجب الوطني على مدار السنوات الماضية.

ميسي قام بغناء النشيد في بعض الحالات، لكن في أغلب الأحوال يميل نجم برشلونة للصمت بجانب زملائه أثناء غناء النشيد، لذلك قرر "جول" إلقاء نظرة على هذه القضية.

اللاعب قال لشبكة "TYCSports" في عام 2015:"أشعر بالانزعاج من الأشخاص الذين يهاجمونك دون تفكير، لن أغني النشيد الوطني عن قصد، لست بحاجة لغنائه لأشعر به".

وأضاف:"كلمات النشيد تصل لي دون الحاجة للغناء، كل شخص يشعر به على طريقته الخاصة، ألعب مع منتخب بلادي دائمًا كأولوية وأريد الفوز بكل شيء".

ومن جانبه سبق أن كشف توماس تشافيز عن واقعة جمعته بميسي خلال مباراة الأرجنتين ضد قطر في عام 2019.

وقال لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لقد كان يداعبني ويده أكبر من رأسي لذلك ضحك، لقد عانقته وأخبرته بالعديد من الأشياء، أثناء النشيد الوطني لم يقم بغناء الترنيمة لكنه يرنمها".

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يذكر أن ميسي الذي حقق جميع البطولات الممكنة، لم يحقق أي بطولة خلال مسيرته مع المنتخب الأول للأرجنتين.