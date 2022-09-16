"أتمنى أن يلحق النصر بالأهلي لدوري الدرجة الأولى"

الأهلي يخوض موسمًا صعبً في دوري يلو

توقع الناقد الرياضي محمد الذايدي فشل الأهلي في العودة لدوري المحترفين السعودي بنهاية الموسم الجاري الذي يخوضه في دوري الدرجة الأولى.

وأعاد الذايدي السبب في ذلك للتغيير الذي حدث في إدارة النادي من رحيل الرئيس ماجد النفيعي ومجلسه وتعيين وليد معاذ خلفًا له.

إذ قال في برنامج "سواليف رياضية" "قلت سابقًا أنه إن كان أحد سيُعيد الأهلي لدوري المحترفين فهو ماجد النفيعي، لأنه من قاده للهبوط، الإدارة الجديدة لن تتعرض لأي لوم أو ضغوطات حال فشلت في الصعود وذلك لأن المبرر لديها جاهز وهو أنها لم تكن السبب في الهبوط بل الإدارة السابقة .. فهي جاهزة لتحميل كل الأخطاء للإدارة السابقة".

وأضاف "السبب الآخر هو أن التغيير حدث خلال الموسم، لو حدث قبل انطلاق الموسم لكان الوضع أفضل كثيرًا، لكن التغيير خلال الموسم استهلك عدة أسابيع في ترتيب وتنظيم الفريق مما كلف النادي خسارة النقاط، وإلى جانب ذلك لم يُعجبني ما فعلته إدارة وليد معاذ أول ما تسلمت المسؤولة، وهو رفع صورة ماجد النفيعي، لأنه يبقى جزءًا من تاريخ الأهلي ولا يُمكن طمسه".

"إدارة وليد معاذ يجب أن تجمع الجميع حول النادي ولا تستثني أحدًا والتركيز مع الفريق واللاعبين لأن هذا هو الطريق الوحيد للعودة إلى دوري المحترفين، لا أن تظهر المشاكل والانقسامات بين الأهلاوية أنفسهم".

"الأهلي يجب أن يكون قويًا جدًا في الملعب، هو لم يفز في دوري يلو إلا حين طُرد لاعبان من المنافس، هل سيحتاج الأهلي لطرد لاعبين من خصمه ليُحقق الفوز! لا يمكن أن يعود لدوري المحترفين هكذا".

Shahid Shahid

وردًا على سؤال مقدم البرنامج "محمد الشهراني" عن إن كان يتوقع أو يتمنى عدم عودة الأهلي الموسم القادم، أجاب "أنا أحلل الوضع الآن وأقول أن الأهلي لن يعود إلا إن تخلص من المشاكل والتف الجميع حول الفريق، لكن إن تتحدث عن الأمنيات فأنا أتمنى أن يلحق النصر بالأهلي إلى دوري الدرجة الأولى".

يُشار إلى أن الأهلي لم يجمع سوى 5 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى في دوري يلو، وقد أطاحت الإدارة بالمدرب السابق روبرت سيبولدي وعينت بدلًا منه بشكل مؤقت المدرب السعودي يوسف عنبر حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتؤكد المصادر المتابعة أن خيارات الإدارة انحصرت بين التشيلي خوسيه لويس سييرا والسعودي صالح المحمدي لقيادة الفريق هذا الموسم.