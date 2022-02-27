أتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيك بيلباو 0×1 برشلونة

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36' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباميانج يحرز الهدف الأول، ركنية للبلاوجرانا تصل لبيكيه، رأسية قووية تصطدم بالعارضة، ترتد إلى الجابوني الذي يسددها في المرمى

31' أوووووووووووووووووه سيمون يتصدى لتسديدة قوية من بيدري

27' فيلالييري يكسر مصيدة التسلل بسهولة، ينلطق من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوووية ولكن شتيجن يتصدى لها

22' عرررضية من الجهة اليمنى لفريق بيلباو، بيكيه يلمس الكرة وتصل إلى فيسجا الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة قووية ولكنها تعلو المرمى

18' بيلباو يرد، بتسديدة قوووية من زاراجا ولكن شتيجن يمسك بالكرة

17' أوووووووووووووووووه جافي يهدر فرصة خطيرررررة، فيران توريس يتحرك بشكل رائع، يراوغ ويمرر إلى جافي داخل منطقة الجزاء الذي يسدد بقووووة ولكنها تعلو العارضة

16' خطيررررة للبارسا، ركنية تصل إلى فيران توريس، الإسباني يلمس الكرة ويلعبها بالعرض ولكنها تمر بسلام على دفاع بيلباو

13' عرررضية من بيدري ولكن الكرة تصل سهلة في يد سيمون

8' عررررضية من أداما تراوري ولكن دفاع بيلباو يعترض الكرة وتخرج لركنية

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة على بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري

تشكيل بيلباو:

يبدأ المدرب مارسيلينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

ميكيل بالنزياجا - ييراي ألفاريز - دانيال فيفيان - إينيجيو ليكوي

نيكو سيرانو - ميكيل فيسجا - أوناي فينسيدور - أويير زاراجا

أسيير فيلالييري - راؤول جارسيا

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سان ماميس.