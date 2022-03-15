أتلتيكو مدريد ينهي رحلة مانشستر يونايتد الأوروبية على أولد ترافورد

ودع فريق مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد.

يونايتد دخل اللقاء بعد تعادله على أرض أتلتيكو بنتيجة 1/1، لتكون أمامه فرصة سانحة لحسم الأمور على ملعب أولد ترافورد.

وجاء الشوط الأول بين الفريقين متكافئًا إلى حد كبير، حيث تقاسم الفريقان السيطرة، وغاب الحسم عن النجوم من الطرفين وعلى رأسهم جواو فيليكيس وأنطوان جريزمان وكريستيانو رونالدو.

المدافع رينان لودي كان صاحب اللقطة الأهم في اللقاء، بتسجيله الهدف الأول من كرة رأسية من صناعة جريزمان بالدقيقة 41 من عمر المباراة.

المدرب رالف رانجنيك أجرى العديد من التغييرات، كان أبرزها خروج برونو فيرنانديش ونزول بول بوجبا، بالإضافة لدخول إدينسون كافاني وماركوس راشفورد.

ومع ذلك فشل الشياطين الحمر في التعويض، بعد عدة محاولات على مرمى الحارس يان أوبلاك، ليتعرض الفريق الإنجليزي لصدمة جديدة هذا الموسم بتوديع دوري الأبطال.

ويواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فشله في الحصول على البطولة، حيث لم يتوج بها منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018.

وفي مباراة أخرى فاز بنفيكا على أياكس أمستردام بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الثمانية بمجموع الذهاب والإياب 3/2، بعد تعادله 2/2 على أرضه في المواجهة الأولى.

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