أتلتيكو مدريد يُعلن "انفتاحه" على بيع جواو فيليكس!

لم يستبعد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، احتمالية رحيل جواو فيليكس عن صفوف الروخي بلانكوس في الميركاتو الشتوي المقبل، رغم إيمانه بما يمثله البرتغالي من قيمة فنية كبرى في واندا ميتروبوليتانو.

وانضم جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا نظير 125 مليون يورو منذ ثلاثة أعوام، ولا يزال يكافح لإظهار ما لديه من قدرات ويكسب مكانة أساسية في كتيبة سيميوني.

ومع كثرة الإصابات وازدياد عدد المنافسين في مركزه وبالأخص أنطوان جريزمان، باتت مشاركات صاحب الـ22 عامًا محدودة للغاية في الآونة الأخيرة.

سيميوني سُئِل حول إمكانية رحيل جواو فيليكس، فأتت إجابته "أفهم دائمًا الأمور، أنا منفتح على كل شيء".

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كما أضاف "أهم شيء هو الفريق ككل، جواو هو جزء مهم من فريقنا، عليه أن يكرر المستوى الذي ظهر به في سانتياجو برنابيو (أمام ريال مدريد)".

وأتم المدرب الأرجنتيني بقوله "لقد تحدث معه كثيرًا ولا ينبغي عليّ قول الأمور الداخلية للإعلام، جواو لاعب رائع ويتعلق أمره الآن بالنمو والنضج لإيجاد الاتساق المطلوب في كرة القدم".

وشارك نجم بنفيكا السابق هذا الموسم في 642 دقيقة مقسمة على 13 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع هدفين آخرين.

الجدير بالذكر أن اسم جواو فيليكس ارتبط ببرشلونة كثيرًا، وكذلك عدد كبير من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.