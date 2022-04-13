أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0×0 مانشستر سيتي

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15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

8' انحصار اللعب في وسط الملعب دون أي فرص خطرة من الفريقين.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 5-3-2

يان أوبلاك

رينان لودي - ستيفان سافيتش - فيليبي - رينيلدو - ماركوس يورينتي

كوكي - كوندوجبيا - توماس ليمار

جواو فيليكس - أنطوان جريزمان

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إمريك لابورت - جون ستونز - كايل والكر

جوندوان - رودردي - كيفين دي بروينه

برناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي، انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد بصعوبة بالغة، بعد اعتماد أتلتيكو مدريد على تكتل الدفاع، لحرمان أصحاب الأرض من تهديد مرمى يان أوبلاك.

وبتلك النتيجة الضيقة، فإن أتلتيكو مدريد يحتاج إلى الفوز بفارق هدف لتعديل الكفتين، أو الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي والتي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.