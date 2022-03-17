أتلتيكو مدريد السر .. "معدلات ركض لاعبي الاتحاد تقارب أوروبا"

يقدم فريق نادي الاتحاد موسمًا رائعًا ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أصبح قريبًا من حسم اللقب لصالحه، بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق مؤخرًا.

الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ46 نقطة من 22 مباراة.

الإعلامي الرياضي خالد شنيف قال خلال برنامجه "ملعب SBC": "في كل مباراة فيما لا يقل عن من 6 إلى 7 لاعبين بنادي الاتحاد يركضون أكثر من 10 كيلو، هل هذا معدل عالي أم متوسط؟".

ورد المدرب التونسي محمد العياري قائلًا: "في الدوريات الأوربية يكون هذا المعدل فوق المتوسط، لأن هناك المعدلات العالية من 11 إلى 12 كيلو، والـ10 كيلو في المباراة الواحدة فوق المتوسط".

العياري واصل: "أما على الدوري السعودي لا أعرف الأرقام الأخرى لباقي الفرق، ولكني أرى أن الاتحاد رقم واحد وهذا يبان على الأرقام خاصة في معدل الأهداف، ويأتي بعده الهلال".

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شنيف شدد على أنه يرى بأن نادي الاتحاد يحتل صدارة قائمة أكثر الفرق ركضًا ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد الأداء البدني الرائع الذي شاهده.

واختتم الشنيف تصريحاته مؤكدًا على أن نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع معد بدني منذ موسمين، كان يعمل في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو السر وراء ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.