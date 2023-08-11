اتفق مع الهلال أم برشلونة؟ "فيروس" غامض يضرب نيمار ويثير الفوضى في باريس!

علي سمير
neymar verratti(C)Getty Images
باريس سان جيرماننيمارباريس سان جيرمان vs لوريانلوريانالدوري الفرنسي - ليج 1لويس أنريكيبرشلونةالهلالالدوري الأمريكيدوري روشن السعودي

يريد الابتعاد عن الفريق

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تظل الفوضى بمثابة العنوان الرئيسي لصيف باريس سان جيرمان، وهذه المرة مع حلقة جديدة من مسلسل النجم البرازيلي نيمار.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الأوضاع ملتهبة في باريس بسبب مستقبل كيليان مبابي وكذلك ماركو فيراتي، بالإضافة إلى نيمار الذي ارتبط طوال الأيام الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال أو الدوري الأمريكي أو العودة إلى ناديه السابق برشلونة.

الموقع الرسمي لباريس أعلن أن نيمار سيتدرب بشكل منفرد قبل مواجهة الفريق أمام لوريان غدًا، السبت، بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي في ضربة جديدة للمدرب لويس إنريكي.

وجاء هذا الغياب بسبب فيروس غامض يعاني منه صاحب الـ31 سنة، ولم يفصح النادي الرسمي عن تفاصيله حتى الآن، ولم يحدد مدة غياب اللاعب.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن نيمار يحاول الابتعاد بشتى الطرق عن الفريق لحين حسم مصيره بشكل نهائي.

ويعتبر الخيار الأوضح في الوقت الحالي هو الهلال الذي أبدى استعداده لتلبية كافة طلبات اللاعب المادية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه برشلونة دفع نفس الأموال في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن نيمار لم يظهر في أي مباراة مع باريس في الدوري الفرنسي منذ فبراير الماضي، بسبب إصابة قوية في الكاحل تعرض لها أمام ليل.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

89294 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 56902جود بيلينجهام
  • 5304كريستوفر نكونكو
  • 4570دومينيك سوبوسلاي
  • 3381ميسون ماونت
  • 3447ساندرو تونالي
  • 15690صفقة أخرى
89294 الأصوات