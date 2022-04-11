اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة وهمي .. وبايرن يتشبث بالأمل

كشفت تقارير صحفية بولندية اليوم عن وجود اتفاق بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي بشأن انضمام الأخير لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TVP" البولندية، والتي أكدت أن مقابلة عبر الانترنت بينه وبين مديري برشلونة حسمت كل التفاصيل، وقالت أنه أخبر بايرن ميونخ أنه لن يجدد عقده.

ما هي حقيقة اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

لكن بحسب ما علمت النسخة الألمانية لجول و"سبوكس"، فكل تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتفق اللاعب مع برشلونة على أي شيء.

في الوقت نفسه تعد إمكانية رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في الصيف القادم قائمة، لك ليس لصالح النادي الكتالوني في ظل عدم وجود اتفاق حتى الآن.

هل يستمر ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ؟

وكيل ليفاندوفسكي بيني زهافي يستطلع سوق الانتقالات لموكله في الوقت الحالي، ويبحث عن الأندية المناسبة للمرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

في الوقت نفسه اتفق زهافي مع بايرن ميونخ على اللقاء خلال الأسابيع المقبلة من أجل التفاوض على العقد الجديد الخاص بالنجم البولندي.

بالرغم من ذلك يبدو أن الوصول لاتفاق بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي أمرًا صعبًا، في ظل الراتب الكبير الذي يطلبه ليفاندوفسكي.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ لا ينتهي إلا بنهاية الموسم المقبل، ووقتها فقط يستطيع الرحيل مجانًا عن النادي البافاري.