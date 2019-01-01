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اتفاق بين بايرن ودورتموند بخصوص هوملز

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المدافع الدولي يعود للبيت الأصفر من جديد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير من قبل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند أن ماتس هوملز، مدافع بايرن، في الطريق للعودة لصفوف دورتموند من جديد بعد الاتفاق بين الناديين.

هوملز لعب مع دورتموند في الفترة من 2008 وحتى 2016، ثم عاد من جديد إلى صفوف بايرن ميونخ وقتها مقابل ما يقارب 32 مليون يورو.

وأوضحت بيان مقتضب من الناديين أن هوملز سيعود لصفوف دورتموند مجدداً هذا الصيف، بانتظار الخضوع لكشف طبي مع الفريق الأصفر.

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ودارت مفاوضات بين الطرفين طوال الأيام الماضية، الأمر الذي لم ينفيه مسؤولو النادييان الذان تنافسا على لقب البوندسليجا الموسم الماضي.

وذكرت "كيكر" أن انتقال هوملز تم مقابل 38 مليون يورو، بحسب الاتفاق بين الناديين.

هوملز سبق له التتويج بالبوندسليجا في مناسبتين مع دورتموند، وحقق لقب الكأس والسوبر الألمانية أيضاً.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بحسب الصحف، في وقت لاحق مساء الأربعاء.

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