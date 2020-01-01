اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد المصري والدوري الإسباني

اتحاد الكرة يستعجل بوما لإرسال كرات الدور الثاني

أعلنت اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، عزمها توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المصري أنه يقوم حاليًا بالمراجعة النهائية لاتفاقية التعاون، التي تتضمن بنودها تبادل الخبرات في مجال المدربين من خلال إتاحة الفرصة أمام المدربين المصريين لعقد معايشات في الأندية الإسبانية.

ومن المقرر أن تمتد بنود الاتفاقية إلى جميع عناصر اللعبة وفي مقدمتها الحكام، لتزويدهم بمزيد من الخبرات، في محاولة لتقليل الأخطاء.

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على جانب آخر، أرسل الاتحاد المصري خطابًا لشركة "بوما" العالمية، يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات المتفق عليها لأداء مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز والأدوار الإقصائية لكأس مصر.

كما تضمن الخطاب سرعة إرسال الملابس حسب الجدول المتفق عليه وموعدها الأسبوع المقبل، وخاصةً أطقم الحكام لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب المصرية.

يذكر أن شركة "بوما" كانت قد صممت كرة خاصة لكأس السوبر المصري، الذي أقيم قبل أيام في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وانتهى بتتويج الزمالك بطلًا على حساب الأهلي، إذ فاز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.