اتفاقية تعاون بين نادي إشبيلية وصقور المستقبل

استقبل رئيس نادي إشبيلية خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو وفداً من المشروع الرياضي التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقّع نادي إشبيلية اتفاقية تعاون مع مشروع صقور المستقبل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، في خطوة مهمة أخرى تؤكد التزام النادي بالتوسع الدولي من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع كيانات رياضية خارج حدوده.

وقال رئيس نادي إشبيلية خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو بعد توقيع الاتفاقية: "وقع نادي إشبيلية هذه الاتفاقية مع صقور المستقبل لأن أحد أهم ركائز خطتنا الاستراتيجية هو توسيع علامة إشبيلية التجارية عالميًا، وتعريف العالم بنا. وتُعد المملكة العربية السعودية سوقًا ناشئًا ومتزايد الأهمية في عالم كرة القدم، ونرى في هذه الشراكة الاستراتيجية أهمية كبيرة".

وأوضح المدير الفني لمشروع صقور المستقبل روميو جوزاك: "يختار مشروع صقور المستقبل بعناية الأندية الأوروبية التي يتعاون معها ويعمل معها. ولا شك أن نادي إشبيلية هو أحدها. إنه ليس مجرد عملاق في كرة القدم الإسبانية فحسب، بل قوة كروية عالمية أيضًا. نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا اليوم ولحُسن الاستقبال الذي تلقيناه من النادي ورئيسه. هذا التبادل يوفر فوائد متبادلة هائلة وفرصة للتعاون بأفضل طريقة ممكنة. وسيكتسب مشروع صقور المستقبل مزايا كبيرة من خلال هذه الشراكة مع نادي إشبيلية".

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مشروع صقور المستقبل هو مشروع أكاديمي يديره الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يقوم بتدريب أبرز المواهب الكروية السعودية الشابة. من خلال هذه الاتفاقية، سيشارك نادي إشبيلية في البطولة الشبابية المرموقة التي ينظمها مشروع صقور المستقبل، إلى جانب بعض من أفضل الأكاديميات الشبابية الأوروبية، بما في ذلك بنفيكا ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة.

وأضاف خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو: "هذا أمر إيجابي للغاية. نحن مقتنعون بأن عملية التدريب التي يخضعون لها، سواء من الناحية الرياضية أو من الناحية الشخصية، تشبه إلى حد كبير ما نطبقه في أكاديميتنا للشباب، والتي كانت ركنًا أساسيًا في تاريخ النادي. إن المشاركة في بطولتهم مع لاعبي إشبيلية الشباب ستوفر تجربة مماثلة لما شهدناه في المواسم الأربعة الماضية في دوري الشباب. إنها بطولة تضم أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم، وهذا مفيد للغاية في رحلة اللاعبين ولنادي إشبيلية".

شدد جوزاك أيضًا على فوائد هذه البطولة: "داخل المنتخب السعودي الوطني، غالبية اللاعبين تدربوا مع صقور المستقبل ولعبوا وتنافسوا في هذه البطولة، حيث سيشارك إشبيلية أيضًا. أعتقد أن المنفعة ستكون للطرفين في المستقبل بسبب تبادل الثقافات، وطرق التدريب، والمعرفة والخبرات. الجميع يعرف أن إشبيلية نادي كبير، حيث فاز بسبعة ألقاب في الدوري الأوروبي وطور العديد من اللاعبين. هذا التعاون مفيد لصقور المستقبل".

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك نادي إشبيلية في تدريب هذه المواهب والمدربين السعوديين من خلال مركز الابتكار التابع له وبعض مبادراته التدريبية، مثل أكاديمية اللاعبين وأكاديمية المدربين. كما سيتيح التزام النادي بالتقدم التكنولوجي في الرياضة مشاركة المعرفة والأدوات، مثل AI Football وScout Advisor، مع كيانات رياضية أخرى، مع التركيز على استقطاب ورعاية المواهب.